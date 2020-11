BMW M4 GT4, arrivano le livree speciali create dai designer del Gruppo BMW

Nonostante la nuova BMW M4 sia già sul mercato la casa bavarese non molla la vecchia GT4, basata sulla F82 di scorsa generazione. La vettura entra così alla sua quarta stagione agonistica senza stravolgimenti tecnici ma con livree nuove di zecca.

Le quattro livree provengono da un concorso che ha visto la partecipazione di oltre trenta designer del Gruppo BMW. La giura d’eccezione era composta da Adrian van Hooydonk (head of BMW Group design), Domagoj Dukec (head of BMW design), Markus Flasch (CEO BMW M) e Jens Marquardt (direttore del ramo motorsport).



I design dei quattro finalisti saranno offerti come edizione limitata, con prezzi a partire da 170.000 euro.I quattro design sono frutto di Julia Quentin di BMW Motorrad, Simon Haynes di Rolls-Royce Design, Wasselka Mandowa-Maier di Designworks e Li Tianyuan di BMW i Design. BMW tramite un comunicato si è detta molto soddisfatta dell’esito del contest: “La qualità di tutti i design che abbiamo ricevuto è impressionante e mostra quanto siano creativi e appassionati i nostri designer verso il motorsport. Tutti e quattro i design sottolineano il carattere altamente dinamico della BMW M4 GT4.”



La BMW M4 GT4 F82 è dotata di un sei cilindri in linea turbo da 3,0 litri capace di erogare 430 CV. A renderla particolarmente veloce tra i cordoli è il peso limitato a 1406 kg, 227 in meno rispetto alla controparte stradale. BMW non ha ancora mostrato la GT4 di nuova generazione, mentre i lavori sulla M4 GT3 da competizione sono ben avviati.