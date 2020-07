Primi test per la BMW M4 GT3: il mostro da competizione è quasi pronto

Nel motorsport i regolamenti mutano continuamente, nuove categorie nascono ed altre si estinguono, in un valzer perpetuo la cui origine è da cercare tra i primi pionieri di fine Ottocento. Le auto GT3 sono tra le più resilienti della storia, nata nel 2005, questa divisione FIA è tuttora in una fase crescente di popolarità.

La BMW è sempre stata tra le protagoniste della categoria, dapprima indirettamente con la B6 GT3 di Alpina, poi con l'arrivo delle Z4 GT3 e M6 GT3 ufficiali. Quest'ultima sta accusando il peso degli anni: il progetto è datato 2015, quando il GT3 era diverso, ora le auto sono molto più compatte (la M6 è una delle più grandi in griglia) e gli sforzi economici dei team si sono più che raddoppiati.

La nuova arma della casa di Monaco di Baviera è la M4 GT3, una vettura compatta e dal passo più corto. La M4 GT3 annunciata nel dicembre 2019 tramite un teaser è già nelle fasi finali di sviluppo: nei giorni scorsi ha effettuato i primi chilometri al centro di prova di Dingolfing con alla guida il pilota brasiliano Augusto Farfus.

La futura GT3 è stata sviluppata in parallelo con la BMW M4 G82 stradale, il cui debutto è previsto nel 2021. Ne manterrà il motore S58, un sei cilindri bi-turbo da 3,0 litri capace di erogare 510 CV nelle X3 e X4 M Competition attualmente in commercio. Ancora nessuna informazione sulla gigantesca griglia anteriore (visibile qui in un esemplare standard di G82), BMW ci burla mostrandoci soltanto foto del posteriore. Il debutto in pista della M4 GT3 è previsto per il 2021, con una serie di gare a scopo di test, mentre nel 2022 ci sarà la prima stagione completa.

Segnaliamo la presenza sull'esemplare di test dell'adesivo “#ForzaAlex”, un omaggio importante da parte di un brand a cui il pilota e campione olimpico Alex Zanardi è molto legato. Noi non possiamo che unirci al messaggio: Forza Alex!