BMW M4 in fuga dalla polizia: agenti la bloccano con la manovra PIT

Una BMW M4 è stata protagonista di un inseguimento da parte della polizia americana, conclusosi con la cosiddetta manovra PIT, acronimo di Pursuit Intervention Technique e nota anche come TVI Tactical Vehicle Intervention.

Come potete notare nel video che trovate qui sopra, della durata di circa cinque minuti, un'auto della polizia ha inseguito a lungo una BMW M4 di colore bianco, che ha poi terminato la propria fuga dopo essere stata tamponata dagli stessi agenti.

L'episodio si è verificato di preciso nella contea di Forsyth nello stato della Georgia (USA), e risale allo scorso 17 dicembre 2022. L'inseguimento è nato dopo che un poliziotto avrebbe intimato al guidatore della BMW M4 di abbassare i fari, una richiesta tutt'altro che eclatante: peccato però che il 22enne a bordo della sportiva tedesca, tale Islam Aslanov, abbia iniziato ad accelerare una volta che l'agente si stesse avvicinando, dando così vita ad una lunga fuga per le strade a stelle e strisce.

Nel filmato si vedono una serie di manovre azzardate e pericolose da parte della stessa coupé tedesca, e stando a quanto svelato dalla polizia sembra che il fuggiasco abbia raggiunto punte di 232 chilometri all'ora sulla Buford Highway, rendendosi quindi colpevole di numerosi reati. A permettere alla polizia di catturare l'automobilista irresponsabile, il fatto che la BMW M4 ad un certo punto abbia rallentato di molto per via di un pneumatico anteriore bucato.

Dopo una svolta a sinistra molto lenta, il vicesceriffo all'inseguimento ne ha approfittato per dare vita alla manovra PIT, facendo così girare la BMW di 180 gradi. A quel punto il 22enne si è definitivamente fermato, mettendo le mani fuori dal finestrino come da prassi. Il ragazzo è stato accusato di fuga/tentativo di elusione, eccesso di velocità, guida spericolata e mancato abbassamento delle luci. Interpellato sul perchè della fuga il ragazzo ha spiegato: "Sono andato fuori di testa quando ha visto il vicesceriffo dietro di me".

Quello di Forsyth non è stata la fuga più lunga degli ultimi tempi, e basta vedere il video dell'inseguimento di sei ore avvenuto a Los Angeles per vedere di cosa siano capaci certi automobilisti. Ma vi siete invece mai chiesti come vengono girate nei film le scene di inseguimenti stradali? Tanti i trucchi utilizzati, alcuni davvero incredibili.