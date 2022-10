La BMW M4 CSL è più potente di quanto dichiarato: sul banco prova segna 600 CV

Il 2022 è stato un anno memorabile per BMW e in particolare per la M Division che proprio quest’anno ha festeggiato il 50° anniversario. Negli ultimi mesi sono state tante le sportive presentate dalla casa bavarese, ma quella che ha attirato più sguardi è la M4 CSL, l’ultimo modello ad aver ereditato l’acronimo Coupé Sport Lighweight.

Durante la presentazione della BMW M4 CSL abbiamo appreso quanto sia più leggera e potente questa nuova declinazione, che ha anche ereditato molto dalla versione da corsa GT3, e oggi scopriamo che i numeri presenti sul comunicato stampa parrebbero inferiori a quelli reali.

Almeno, è quello che si evince dall’ultimo filmato di BMW M Collector, un collezionista delle sportive BMW che ha portato la sua M4 CSL sul banco prova per scoprire quale fosse il reale output di potenza della sua vettura. Ebbene, con grande stupore, i grafici mostrano un picco di potenza di 444 kW (603 CV), e una coppia di 719 Nm, ovvero numeri decisamente superiori a quanto dichiarato dalla casa madre.

Parliamo di un incremento del 10% rispetto ai dati tecnici ufficiali, che parlano di una potenza di 550 CV e una generosa coppia massima di 650 Nm di coppia che restano disponibile dai 2750 ai 5960 giri/min, offrendo quindi una spinta vigorosa per tutto l’arco dell’erogazione. Questa caratteristica rimane evidente nel grafico registrato dal banco prova, ma ciò che lascia di stucco sono i valori più elevati erogati dal 6 cilindri della bavarese, che ricordiamo essere assolutamente di serie.

Va detto che i dati registrati dal banco prova possono variare tra una rilevazione e l’altra, e in questo caso non è dato sapere quante sessioni sono state svolte e soprattutto se il picco di potenza è rimasto sempre così al di sopra del dichiarato: servirebbero altre testimonianze che possano confermare o meno queste performance superiori a quanto dichiarato, ma se così fosse sarebbe clamoroso.