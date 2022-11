BMW M4 Competition diventa pick-up al SEMA Show di Las Vegas

Chi ha la possibilità di andare a visitare il SEMA Show di Las Vegas ne vedrà di tutti i colori, e in particolare troverà diverse variazioni sul tema basate sulle sportive BMW. Adro ha presentato un kit estetico che “rifà il naso” alle BMW M3 ed M4, ma c’è qualcuno che è andato oltre, e ha comprato una M4 Competition per trasformarla in pick-up.

Per essere precisi, le sportive con il baule aperto sul posteriore andavano per la maggior in quel dell’Australia, dove venivano chiamati ute (si legge yoot), ovvero un’abbreviazione di coupé-utility. Ebbene, oggi non sono più così popolari, ma il loro fascino è ancora vivido in molti appassionati (guardate la Ferrari Purosangue pensata come ute o pick-up), e la sportiva bavarese in questione si prestava ad una trasformazione di questo tipo.

L’auto è in esposizione allo stand di STEK Automotive avvolta in un wrap antigraffio blu con finitura cromata, ma la creazione è stata fatta ad opera di DinMann, che lo scorso aprile ha comprato una BMW M4 Competition nuova di zecca ed ha iniziato subito a tagliarla per dare vita al veicolo che vediamo oggi, realizzato in appena sei mesi di lavoro, con una qualità finale degna di un prodotto di serie.

Il fine ultimo del progetto infatti era proprio questo, ovvero apparire come se fosse una reale declinazione della M4, motivo per cui l’auto è rimasta equipaggiata con i cerchi di serie, così come rimane stock il powertrain, che sfrutta il noto 6 cilindri in linea twin-turbo da 3.0 litri capace di 510 CV, scaricati a terra su tutte e quattro le ruote grazie alla trazione integrale xDrive di BMW.