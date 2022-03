La BMW M4 Competition non canta abbastanza? Akrapovic ha la soluzione, ed è in titanio

Il sei cilindri della BMW M4 Competition non canta affatto male, ma sappiamo che le sempre più rigide regolamentazioni in fatto di emissioni mettono un freno piuttosto evidente alle doti canore delle vetture sportive. Fortunatamente ci sono aziende come Akrapovic, pronta a ridare la giusta voce alle auto che lo meritano.

L’azienda slovena è diventato un brand leader del settore, e da 10 anni è una realtà in continua espansione che spesso vede i suoi prodotti montati come primo equipaggiamento sulle auto di varie case costruttrici. Dopo aver messo a punto un impianto dedicato alla Toyota GR Yaris, Akrapovic si è dedicata alla BMW M4 Competition, cucendole addosso un nuovo impianto di scarico in titanio.

I nuovi tubi plasmati dalle sapienti mani dei tecnici dell’azienda non donano soltanto nuova voce all’auto bavarese (che arriva con sistema di controllo del sound messo a punto dall’azienda stessa), ma incrementano anche le prestazioni che è in grado di esprimere. Il solo terminale incrementa la potenza di circa 11 CV a 6.000 giri/min e la coppia di 14 Nm a 5.000 giri/min, e non richiede alcuna rimappatura della centralina. I vantaggi sono anche in termini di peso, dato che il terminale è più leggero del 35% rispetto all’unità di serie.

Anche l’occhio vuole la sua parte, quindi i quattro tubi di scarico sono adornati da rivestimento in fibra di carbonio con forma ottagonale, che all’occorrenza fanno pendant con un inedito diffusore disegnato ad hoc dall'azienda stessa, anch'esso in pregiata fibra di carbonio.

Ovviamente, ricordiamo che tutto ciò rende l’auto non omologata per la circolazione su strada, dal momento che con questa modifica non rispetta più i requisiti richiesti per le emissioni, ma può essere portata soltanto in pista. E a proposito di circuiti e competizioni, date un’occhiata alle nuove livree per le BME M4 GT3 che correranno nel DTM 2022.