La BMW M340i Touring First Edition potrebbe essere la familiare sportiva dei vostri sogni

Se siete alla ricerca di una vettura che sia al contempo comoda, spaziosa, aggressiva e performante, forse abbiamo il prodotto che fa al caso vostro. Stiamo parlando della BMW M340i Touring First Edition appena proposta dalla casa automobilistica tedesca e che di sicuro racchiude tutte le caratteristiche appena citate.

Il modello, e di questo ce ne rattristiamo, verrà prodotto in soli 340 esemplari, tutti rifiniti in verniciatura Frozen Dark Gray e tutti dotati di fari anteriori con tecnologia laser e fari posteriori completamente a LED. Il look generale della vettura è assolutamente sportivo, sia grazie alle sue forme, sia per merito della presenza di una vernice scura e opaca. A completare il quadro ci pensano le griglie frontali in nero, il diffusore posteriore e soprattutto i grossi cerchi bicolore in lega da 19 pollici, con tanto di pinze freno rosse.

Gli interni sono altrettanto spettacolari per via degli accostamenti tra due tipologie di tappezzeria in pelle BMW Individual, nelle tonalità Silverstone e Fjord Blue. Non mancano poi dettagli fini come le cuciture di colore arancione, i badge First Edition e il numero di produzione dell'esemplare, riportato sulla parte destra del cruscotto.

Passando alla descrizione del cuore pulsante della BMW M340i Touring First Edition, vi diciamo che nel vano motore è stato inserito un possente propulsore turbo a sei cilindri da 3,0 litri, capace di erogare 387 cavalli di potenza e 500 Nm di coppia. La sua esuberanza è scaricata verso tutte e quattro le ruote da un cambio automatico a otto rapporti e dal sistema xDrive di BMW.

Il veicolo in edizione limitata è già disponibile in molti mercati, tra i quali alcuni Paesi europei, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Giappone, la Corea del Sud, il Canada il Brasile e il Messico. Al momento però non conosciamo la disponibilità per l'Italia.



Per chiudere ci teniamo a rimandarvi ad altre due notizie sul produttore tedesco. La prima concerne lo stop produttivo presso lo stabilimento proprietario situato a Monaco di Baviera, il quale preannuncia il via alla costruzione della fantastica BMW i4 elettrica. La seconda invece riporta di un accordo tra BMW e Northvolt circa la fornitura di batterie: la sinergia vale 2 miliardi di euro.