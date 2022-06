La BMW M3 Touring vola: saliamo a bordo della station wagon più veloce sul Nurburgring

La BMW M3 Touring sarà la prima M3 in formato station wagon, e sebbene debba essere ancora presentata in forma ufficiale, ha già fatto parlare abbondantemente di sé, specialmente dopo aver registrato il record tra le vetture station wagon al Nurburgring.

BMW ci aveva mostrato tutto il lavoro dietro le quinte svolto per ottenere tale successo, con alcune immagini da bordo pista, ma oggi possiamo finalmente sederci accanto al pilota Jörg Weidinger per goderci assieme a lui questi 7 minuti e 35 secondi di fuoco tra i saliscendi del “Green Hell” (e non è tanto distante da sua maestà, la Porsche 911 GT3 di Manthey Racing).

Un’ultima piacevole apparizione e dimostrazione di forza prima di essere svelata ufficialmente al prossimo Festival Of Speed di Goodwood che si terrà dal 23 al 26 giugno 2022. In quell’occasione scopriremo anche tutto ciò che la riguarda, quindi le sue specifiche i numeri che la contraddistinguono.

Per adesso si pensa che sotto al cofano ci sia lo stesso motore 6 cilindri in linea della M3 berlina, capace quindi di 510 CV e 650 Nm di coppia, accoppiato alla trazione integrale - la posteriore non sembra prevista - abbinato ad un cambio automatico a 8 rapporti.

La vedremo quindi in azione sull’hillclimb che porta alla villa di Lord March, assieme alla sorellona BMW M4 CSL, la versione più specialistica del modello Serie 4, e chissà che BMW non ci riservi qualche altra sorpresa.