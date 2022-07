La BMW M3 Touring diventa una special col catalogo M Performance: guardate che scarico!

BMW ha finalmente svelato la M3 Touring in occasione del Festival of Speed di Goodwood, e come tutte le auto caratterizzate dal badge M, anche per la pepata station wagon bavarese c’è un ricco catalogo di componenti M Performance che aspettano soltanto di essere montati sulla vettura.

La M3 Touring è una station wagon con la S maiuscola, che mette a disposizione prestazioni da urlo e una dotazione di prim’ordine, ma i clienti sono esigenti e c’è chi non vede l’ora di personalizzare la propria auto per renderla ancor più veloce o semplicemente diversa dalle altre. E il catalogo M Performance serve ad entrambe le cose: ci sono un sacco di nuove parti in fibra di carbonio per agghindare la carrozzeria, come i coperchi per gli specchietti, il copri antenna, lo splitter anteriore così come il diffusore posteriore.

E parlando di diffusore, tra gli optional si può scegliere anche una versione modificata che muta le sue forme per accogliere un inedito scarico centrale in titanio con quattro uscite circolari, simili al terminale di scarico visto su alcuni muletti della prossima BMW M2. Non mancano poi i cerchi dedicati con design Style 1000 M a razze incrociate che si possono avere in due tinte, Frozen Gold o Jet Black Matte, in misura 20 e 21 pollici rispettivamente per l’asse anteriore e posteriore.

Per migliorare la dinamica della vettura ci sono invece nuovi ammortizzatori regolabili, che oltre a permettere di impostare l’assetto secondo i gusti del cliente, abbassa anche il corpo vettura in un range che va dai 5 ai 20 mm a seconda della regolazione scelta.