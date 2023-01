La BMW M3 Touring rivista da R44: ecco la prima G81 modificata al mondo

E' stata presentata la prima BMW M3 Touring G81 modificata al mondo, o per lo meno, quella di cui si hanno notizie ufficiali. A realizzarla è stata l'officina britannica R44 Performance che ha dato vita alla sua creazione “monstre” presso gli austriaci di Sporwagenhandel.

In attesa che a fine mese venga annunciata ufficialmente la BMW M3 CS, l'azienda londinese ha deciso di modificare la già incredibile M3 Touring con il proprio tocco, rivedendola però solamente a livello estetico. Come fatto sapere dalla stessa azienda, diverse le migliorie apportate, a cominciare da un nuovo sistema di sospensioni regolabili in altezza H&R, distanziali da 11 millimetri, quindi minigonne laterali SK1, griglie GT, splitter SP1, diffusore posteriore in stile OEM e molte altre chicche. Il colore scelto per la BMW M3 Touring preparata da R44 è invece il total black, nera da cima a fondo, cerchi in lega compresi.

Fra i tanti dettagli che differenziano la BMW di R44 dalla versione di serie spiccano senza dubbio le luci di marcia diurna che sono a LED gialle, e che riprendono quelle già viste nella 3.0 CSL, nella M4 CSL e nella M5 CS. Splendidi gli elementi in fibra di carbonio che danno quel tocco racing all'auto che non guasta mai, mentre sulla coda le luci posteriori sono state sostituite con un set di luci OLED che ricoradno la M4 GTS. Fibra di carbonio anche negli interni, mentre sotto il cofano non sono state apportate delle modifiche ad eccezione dei filtri dell'aria aggiornati che hanno reso ancora più incredibile il già spettacolare rumore della G81.

La casa dell'elica aveva presentata la splendida station wagon lo scorso giugno, facendo poi entrare in produzione la stessa a novembre 2022, e attualmente sono in corso le prime consegne fra i clienti, fra cui quella giunta alla R44 Performance. La M3 Touring è stata accolta in maniera molto entusiasta dalla critica, anche perchè indubbiamente bella e potente, e siamo certi che nei prossimi mese permetterà ai bavaresi di incrementare ulteriormente il record di vendite di BMW M per il 2022, miglior performance di sempre.