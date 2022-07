Questa BMW M3 Touring monta tutto il catalogo M Performance: una station wagon bestiale!

La nuova BMW M3 Touring presentata in occasione del Festival of Speed di Goodwood 2022 è stata accolta con euforia dagli appassionati, non solo perché si tratta delle prima M3 in versione Touring, ma anche perché il look da station wagon le dona particolarmente bene, ma montando tutti i pezzi del catalogo M Performance diventa bestiale.

Grazie al filmato pubblicato su YouTube dal canale rsDrive, e soprattutto grazie alle immagini scattate da Sebastian Haberkorn Photography possiamo rifarci gli occhi di fronte a cotanta bellezza. Questo particolare esemplare della BMW M3 Touring si presenta in tinta Alpine White a contrasto con un set di cerchi dorati Frozen Gold, che calzano pneumatici Yokohama e utilizzano coprivalvole con logo M.

Quanto appena descritto però non è niente in confronto alla miriade di optional montati sulla vettura, tutti presi direttamente dal catalogo M Performance a lei dedicato. Partendo dal frontale quindi possiamo notare alette aerodinamiche aggiuntive in fibra di carbonio ai lati del paraurti, mentre accanto alle griglia verticale destra spunta il laccio in tessuto rosso per il traino della vettura.

Le minigonne laterali sono anch’esse in fibra e raccordano gli spoiler anteriori e posteriori con un nuovo disegno che le dona ancor più muscoli, facendola sembrare ancor più larga del normale. Dal diffusore in carbonio posteriore fuoriescono invece i quattro scarichi M Performance, e anche la parte inferiore del paraurti adesso è in fibra lasciata a vista.

Questo esemplare “full optional” si trova esposto presso il BMW Welt di Monaco, un centro espositivo multiuso utilizzato per riunioni ed eventi promozionali, dove gli acquirenti prendono anche la consegna dei veicoli dell’elica, ma c’è anche un’altra M3 Touring diversa da quelle viste finora: è esposta al museo BMW (il museo BMW si è aggiornato per festeggiare i 50 anni del brand M) e non monta alcun componente M Performance, sfoggia però la tinta Le Mans Blue. (Foto scattate da Sebastian Haberkorn Photography - IG: @haberkornphotography)