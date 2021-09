Una BMW M3 Touring è stata distrutta dalla polizia inglese: era costruita con pezzi rubati

BMW è al lavoro sulla prima Serie 3 Touring a vantare il logo M3 sul portellone del bagagliaio, ma fino ad oggi l’allestimento più sportivo è stato appannaggio della sola versione berlina. È bastato questo dettaglio a insospettire la polizia inglese delle West Midland, quando hanno adocchiato una verdissima BMW M3 Touring...

L’auto è stata avvistata durante un raduno dedicato alle auto tedesche, ma l’occhio attento della polizia ha notato questa M3 non convenzionale. Il colore non passava certo inosservato, ma il corpo vettura da station wagon ha messo la pulce nell’orecchio alle autorità, che hanno così deciso di scoprire qualche dettaglio in più su questa vettura.

Dalla targa hanno scoperto che in origine la vettura doveva essere una normalissima BMW Serie 3 Touring diesel, ben diversa dall’esemplare in questione. A questo punto hanno approfondito le ricerche, e una volta messe le mani sulla vettura hanno constatato che sotto alla carrozzeria c’erano componenti presi direttamente da modelli M3, che secondo ulteriori ricerche provenivano da 4 vetture differenti, due delle quali rubate.

Il motore e il cambio infatti appartenevano a due modelli di M3 che vennero rubati in zona rispettivamente il 30 marzo 2018 e il 30 settembre del 2019. Per creare il corpo vettura “estate” sono state utilizzate invece due Serie 3 Touring convenzionali. Un poliziotto ha fatto notare che dietro ad un aspetto apparentemente ben realizzato si celavano alcune criticità degne di nota, in particolare numerose saldature strutturalmente deboli.

Per questi motivi la vettura è stata sequestrata e buttata all’interno di un trituratore che l’ha fatta letteralmente a pezzi. Secondo le autorità il materiale verrà riciclato e magari riutilizzato per la costruzione di auto “legali”. Un trattamento di questo tipo non è certo una novità, infatti di recente vi avevamo narrato una vicenda simile avvenuta nelle Filippine, dove il governo non fa sconti a chi importa auto sportive illegalmente, facendole a pezzi una per una.