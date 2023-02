BMW M3 Touring come un fulmine sulle autobahn tedesche: più veloce del dichiarato

I fan hanno accolto a braccia aperte il debutto della BMW M3 Touring, la prima Serie 3 SW ad aver ricevuto il trattamento M Performance, ma come da copione i clienti avranno la possibilità di “ritoccare” ulteriormente la propria vettura: con l’M Driver Package il limitatore di velocità viene posto più in alto, ma la M3 va ancora più forte.

Il canale Youtube AutoTopNL lo conferma mostrandoci un primo test della bella station wagon sulle autobah tedesche, dove le auto possono “correre” senza limiti di velocità. Ebbene, la BMW M3 Touring ha messo in mostra prestazioni di altissimo livello - e non avevamo dubbi a riguardo - andando ben oltre le più rosee aspettative. Il modello della prova era equipaggiato con il pacchetto citato sopra, dunque ci si aspettava una velocità massima di 280 km/h (il modello standard è limitato a 250 km/h), invece la M3 Touring è andata oltre, toccando i 288 km/h segnati dalla strumentazione di bordo, e i 285 km/h secondo i rilevamenti del GPS.

Niente male dunque per la station bavarese, che sotto al cofano adotta un motore 6 cilindri in linea twin-turbo da 3.0 litri che offre 510 CV di potenza e 650 Nm di coppia, scaricati a terra sulle quattro ruote motrici gestiti dal sistema di trazione integrale BMW xDrive, che all’occorrenza permette di esibirsi anche in coreografiche sbandate di potenza.

I più attenti avranno poi notato che, oltre alla velocità niente male, la strumentazione segnalava anche un’autonomia residua piuttosto allarmante: e se l’auto diventasse più veloce per raggiungere prima l’area di servizio più vicino prima di rimanere a secco? Scherzi a parte, il risultato della prova non è affatto strano, dato che spesso i dati dichiarati vengono superati nel mondo reale (la BMW M4 CSL sul banco prova ha più cavalli di quelli dichiarati).