BMW M3 sfreccia in Autobahn: raggiunti 311 km/h, che paura!

Mentre la nuova BMW M2 sfiora 300 km/h sull’Autobahn, lo YouTuber AutoTopNL porta una BMW M3 Competition xDrive da 700 cavalli sull’autostrada tedesca superando tale velocità: il video pubblicato sulla piattaforma di streaming ci mostra la pura potenza della berlina sportiva tedesca!

L'M3 modificato in questione arriva a 700 cavalli e 800 Nm di coppia e gode di aggiornamenti Pure Turbos, dei quali tuttavia non si conoscono le specifiche effettive. La potenza in più garantita da queste modifiche consente però alla berlina di arrivare a 100 chilometri orari in 2,9 secondi, contro i 4,1 secondi necessari per la M3 di serie da 503 cavalli. Si tratta quindi di una modifica importante che consente di raggiungere velocità strepitose con l’assetto sportivo.

Dal video lo si vede chiaramente: al primo giro sull’Autobahn, rigorosamente con assetto Sport, il pilota arriva a 300 km/h in maniera piuttosto agile – complice l’assenza di traffico sul tratto. Al secondo viaggio, invece, data la presenza di più vetture si limita a raggiungere i 200 km/h, aspettando l’occasione giusta. Essa si presenta dopo poco tempo e, sfruttandola, AutoTopNL riesce ad arrivare a ben 311 km/h anche se soltanto per un istante. Il nostro consiglio, dopo questa descrizione, è quello di vedere il filmato dal punto di vista del pilota per “vivere più da vicino” il brivido dell’alta velocità, ascoltando anche il rombo della BMW.

Sempre a proposito della casa tedesca, a metà luglio è stato avvistato il restyling della BMW Z4.