BMW M3 sfida Dodge Challenger e Lincoln MKZ in drag race: non ci sono rivali

Mentre emergono informazioni sulla nuova BMW M2, gli amanti del produttore tedesco potranno assistere a una doppia sfida tra BMW M3, Dodge Challenger e Lincoln MKZ in una gara di accelerazione davvero intrigante. Chi avrà la meglio nelle due drag race al quarto di miglio?

Sui 400 metri di asfalto predisposti per gare di accelerazione, gli appassionati di Drag Racing and Car Stuff su YouTube hanno pubblicato un unico video dalla durata poco superiore al minuto ove si vede prima la BMW G80 M3 sfidare la Lincoln MKZ, e poi la medesima BMW contro un Dodge Challenger R/T Scat Pack.

Quali sono le specifiche delle auto in gara? La BMW M3 ha sotto il cofano un motore biturbo V6 in linea da 3,0 litri, in grado di produrre 503 CV e 649 Nm di coppia. Il Dodge Challenger R/T Scat Pack, invece, si presenta in pista con un V8 da 6,4 litri per 485 CV e 644 Newton-metro di coppia. Infine, la Lincoln MKZ ha un V6 biturbo da 3,0 litri che arriva fino a 400 cavalli e 542 Nm.

Di seguito analizzeremo i risultati della sfida, dunque a chi volesse vedere la sfida integrale consigliamo di guardare il video allegato alla notizia e poi, eventualmente, procedere con il “riassunto” da noi offerto.

Nella prima sfida tra BMW e Lincoln si vede un chiaro vincitore: la potenza extra in dotazione al V6 tedesco consente alla BMW di arrivare al traguardo in 11,95 secondi, contro i 13,61 secondi della Lincoln. La velocità e accelerazione nettamente superiori della M3 non hanno avuto rivali in questo contesto, mentre contro il Dodge Challenger R/T Scat Pack c’è stata più bagarre. Anche in quest’ultimo caso, nonostante il vantaggio mantenuto dal Dodge per quasi l’intera gara, la M3 ha tagliato il traguardo in 11,62 secondi contro i 12,01 secondi del Challenger.

Giusto ieri, invece, abbiamo assistito a una sfida tra la BMW i4 M50 e la Tesla Model 3 Performance.