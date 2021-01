Una BMW M3 si schianta a folle velocità: l'incidente ripreso da più angolazioni

Per un appassionato di motori probabilmente poche cose sono attraenti quanto un bel rombo a palla in rettilineo, purché si sia in pista certo. Le immagini che vi mostriamo oggi invece servono a capire cosa non fare su un’autostrada pubblica.

Il filmato, caricato su YouTube da Rampage Racing, mostra una BMW M3 perdere il controllo lungo un’autostrada per via dell’alta velocità. Una velocità utile a sfondare letteralmente il guard rail e invadere la corsia opposta. Nel raccontare le immagini, riprese da più angolazioni, dobbiamo essere estremamente cauti perché nessuno sa se il conducente della vettura sportiva se l’è cavata o meno...

Qualcuno inoltre ha tentato di calcolare la velocità dell’auto, che si suppone attorno ai 250 km/h. Un’autentica follia su una strada pubblica e trafficata. Purtroppo a quanto sembra, si trattava di un evento organizzato fra appassionati, non a caso le immagini arrivano da un cavalcavia dove diversi utenti si trovavano appostati per vedere le auto sfrecciare in basso (e le moto, visto che se ne vede una procedere a velocità altissima).

Molti pensano che l’incidente possa essere stato causato proprio da questo, nel senso che sapendo della presenza degli appassionati pronti a filmare il conducente della M3 potrebbe aver calcato la mano appositamente in quel tratto, perdendo infine il controllo del mezzo. Visto il traffico, è stato un miracolo che nessun’altra vettura sia stata coinvolta.