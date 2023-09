BMW M3, i prossimi modelli saranno esagerati: solo Competition, CS o CSL

Le nuove BMW X5 M e X6 M sono attualmente offerte solo come modelli da competizione. La scelta di BMW è stata quella di pianificare prima le Competition e poi di usarle come spunto per i modelli di partenza. Le cose, tuttavia, sono destinate a cambiare ancora.

Tutto questo fa parte di una strategia più ampia di BMW per riorganizzare la sua gamma M in vista del futuro. Con l'introduzione di modelli ad alte prestazioni come la M440i che riducono il divario tra le versioni standard e i modelli M, Frank van Meel, CEO di BMW M, ritiene che non ci sia più la necessità di avere una versione M standard in senso stretto (questa storica Bmw M3 CL è stata per anni abbandonata in una strada nascosta di Londra).

In questo modo, BMW sta cercando di offrire una gamma più chiara e coerente di veicoli M, concentrando l'attenzione sulle versioni con le prestazioni più elevate. Inoltre, l'idea di una M3 completamente elettrica starebbe solleticando la casa bavarese, che presto dovrà proporre la propria gamma M all'interno del contesto dei veicoli elettrici.

Van Meel ha affermato che il marchio M ha introdotto il livello Competition e che è ormai giunto il momento di renderla la normalità. Di conseguenza, la versione M standard scomparirà progressivamente. In futuro, non ci saranno più distinzioni tra M e M Competition, poiché entrambi i livelli saranno raggruppati sotto la denominazione Competition.

