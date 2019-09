BMW M3: la nuova generazione ha già una data di inizio produzione

Si avvicina, sempre di più, il debutto della nuova generazione di BMW M3, uno dei simboli della gamma sportiva della casa bavarese. Il progetto dovrebbe essere svelato tra la fine dell'anno in corso e le prime settimane del prossimo anno per poi arrivare, rapidamente, sul mercato internazionale.

Una nuova conferma sulla possibile data di lancio della nuova BMW M3 è arrivata in queste ore. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la casa bavarese sarebbe pronta ad avviare la produzione della BMW M3 nel corso del prossimo mese di marzo.

La nuova sportiva, quindi, dovrebbe debuttare nel corso del primo trimestre del 2020 per poi arrivare sulle strade europee durante la successiva primavera. Per ora, BMW non ha svelato informazioni precise in merito alle tempistiche di lancio della nuova M3 che dovrebbe arrivare sul mercato prima della nuova Serie 4, anticipata da una concept car al Salone di Francoforte, che sarà la base della futura BMW M4, attesa per fine 2020 con la versione di serie.

La nuova BMW M3, ricordiamo, potrà contare sul motore sei cilindri in linea 3.0 biturbo da 480 CV, nella versione "base", ed in grado di erogare sino a 510 CV nell'attesa variante Competition. Nuove conferme sul progetto dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.