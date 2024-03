BMW M3 MT Final Edition, la versione per dire addio al cambio manuale

La BMW M3 MT Final Edition è stata creata in onore del 35° anniversario della prima vittoria della BMW nel DTM. Sarà prodotta in soli 150 esemplari e sarà disponibile esclusivamente per i clienti giapponesi. Si tratta probabilmente dell'ultima edizione speciale che monterà un cambio manale.

Il suffisso "MT" indica proprio la trasmissione manuale. Ogni unità sarà dunque equipaggiata con il tradizionale set di tre pedali che ormai sta diventando sempre più raro da sentire per le auto del futuro. Il cuore di questa M3 sarà il motore S58 twin-turbo da 3,0 litri a sei cilindri in linea, oramai una certezza ingegneristica per la M3 che, con questo motore, ha segnato la storia dell'automobilismo sportivo.

La gamma cromatica della M3 MT Final Edition sarà composta da 50 esemplari in bianco alpino, 50 in nero zaffiro e altri 50 in grigio M Brooklyn. Tutte le vetture saranno caratterizzate da cerchi dorati e dettagli rossi sui sedili, omaggiando l'iconica M3 DTM della generazione E30, che fu guidata, a suo tempo, da Roberto Ravaglia.

L'aspettativa di una forte domanda per la M3 MT Final Edition è alta. In caso di ordini eccedenti rispetto alla disponibilità, la BMW ha predisposto un sistema di lotteria per selezionare gli acquirenti, con le estrazioni previste per il mese di maggio. Con un prezzo iniziale di 14.200.000 yen (circa 87.417 euro al cambio attuale) questa M3 MT non sarà certo alla portata di tutti.

La strategia della BMW di ridurre gradualmente la disponibilità di trasmissioni manuali è ben nota ormai. Frank Weber, membro del consiglio di amministrazione dell'azienda, ha dichiarato all'inizio di quest'anno in un'intervista che "se si desidera una M con cambio manuale, bisogna agire ora", lasciando intendere che i giorni delle auto M dotate di trasmissione manuale sono contati. Per il momento, sappiamo che sarà il 2030 l'anno in cui diremo definitivamente addio al cambio manuale sulle BMW marchiate "M", ma i recenti sviluppi relativi all'elettrificazione della mobilità e gli obbiettivi ambiziosi del colosso della Baviera per tale impegno, potrebbero portare il marchio a ridurre le tempistiche.

Per quanto riguarda la prossima generazione di BMW M3, la G84, debutterà tra il 2027 e il 2028 e verrà prodotta anche in versione con il motore termico. La strategia di prodotto prevede la commercializzazione contemporanea della nuova M3 con motore termico e della prima M3 elettrica (codice telaio ZA0), programmata per dopo il 2027. Questo affiancamento riflette la cautela della BMW nel passaggio completo alle vetture elettriche, considerando anche il rallentamento del mercato dei veicoli a batteria.

Su MOTUL 5100 4T 10W40 1 litro di olio motore è uno dei più venduti di oggi.