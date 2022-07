Questa BMW M3 G80 da 650 CV vola sulle autobahn tedesche: oltre 310 km/h e che sound!

Solitamente, le BMW più sportive hanno sempre la velocità limitata a 250 km/h per motivi di sicurezza (alcuni costruttori come Volvo e Renault hanno limitato la velocità a 180 km/h), ma la casa dell’elica ha specificato che la nuova M3 senza limitatore toccherebbe i 290 km/h. AutoTopNL ha voluto toccare con mano se è così, ma va più forte.

L’esemplare testato è una BMW M3 generazione G80 nella sua versione più classica, senza il pacchetto Competition e con cambio manuale a 6 rapporti. Prima del video pubblicato dagli youtuber olandesi, l’auto aveva una centralina aggiuntiva Race Chip, ma adesso è stata disattivata, e al suo posto hanno deciso di ritoccare la ECU di serie, andando a modificare alcuni parametri per tirare fuori il meglio della vettura, oltre a rimuovere il limitatore di velocità.

In questa nuova configurazione l’auto eroga 650 CV, ma in realtà potevano andare ancora oltre, il problema però diventava la coppia, troppo elevata al punto da far slittare la frizione, per cui hanno deciso di abbassare il livello così da non avere problemi. Inoltre il protagonista ha spiegato che i rapporti sono stati ottimizzati per sfruttare al meglio la nuova potenza.

L’auto sfoggia anche nuovi cerchi da 20 pollici all’anteriore e da 21 pollici al posteriore, dove hanno montato anche degli pneumatici più larghi che misurano 305/25. Sul posteriore poi si nota uno scarico Akrapovic, ma il sound aggressivo della vettura non è dovuto soltanto al nuovo componente: nel video viene spiegato infatti che in realtà l’auto di serie viene comunque tarata per non emettere mai il massimo rumore disponibile, restando su un valore attorno tra il 75% e l’85% del totale. Inoltre il rumore viene anche “accordato” a seconda del regime e del rapporto utilizzato: con le nuove modifiche l’auto è stata regolata per dare sempre il meglio in termini acustici.

Ebbene, dopo una descrizione della vettura, e un giro attorno ad essa per mostrarci le chicche che offre, è tempo di raggiungere le autobahn, dove l’auto ha messo in mostra prestazioni da urlo, superando di gran lunga i 290 km/h stimati da BMW, andando a lambire velocità che AutoTopNL ha raggiunto con mezzi come la Lamborghini Aventador SVJ.