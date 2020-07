Questa BMW M3 E30 come nuova è stata venduta a una cifra record

Il mercato delle aste è complicato, alcuni modelli sono rivalutati dopo decenni con conseguente rialzo vertiginoso di prezzo (un esempio su tutti la Ferrari Dino 246 GT), mentre in altri casi è più corretto usare il termine “bolla speculativa”.

Lasciamo a voi come archiviare questo caso: una BMW M3 E30 del 1988 con 13.000 km sul tachimetro, colore Cinnabar Red, prezzo 250.000$ (circa 216.000€ al cambio attuale). Non si venderà mai? Sbagliato, è già stata venduta ad un'asta di Bring a Trailer.

Partiamo da un presupposto, la BMW M3 E30 è una vettura iconica, una variante splendida che rappresenta la fase di fioritura della Motorsport GmbH, nome originale della divisione sportiva BMW, e regina di DTM, turismo e gare di durata. I tecnici della Motorsport la equipaggiarono con un motore da 2 litri derivato dall'unità di Formula 2, capace di erogare 200 CV e di farla viaggiare fino a 235 km/h, cifre notevoli per l'epoca. La vettura in vendita non è tra le varianti più rare, BMW costruì circa 500 esemplari di Evolution ed Evolution II, modelli necessari per l'omologazione alle corse, ci sono poi edizioni speciali come la Europameister, prodotta in 148 esemplari ed omaggio alla vittoria del Campionato Europeo Turismo del 1988.

Cosa rende così unica questa BMW E30 da oltre 200.000€? Le condizioni. È quasi un'auto a chilometri zero, sembra appena uscita di fabbrica e il proprietario si è impegnato a svolgere regolare manutenzione per decenni.

Il valore reale dell'auto è impossibile da calcolare, il prezzo lo ha deciso il mercato, possiamo poi affermare che con cifre nettamente inferiori è possibile acquistare e rimettere a nuovo una BMW M3 prima serie. In attesa della nuova BMW M3 G80 vi consigliamo di dare un'occhiata alla galleria immagini del costosissimo esemplare di E30.