BMW M3 CSL abbandonata per anni a Londra: svelato il mistero?

Ecco la triste storia di una BMW M3 CSL abbandonata dal 2004 con soli 59 chilometri percorsi e parcheggiata in un luogo sperduto e nascosto. Non sono stati forniti molti dettagli sull'origine del veicolo o sul motivo per cui è rimasto fermo per quasi due decenni.

Nelle foto, riportate dalla pagina Instagram @london_barn_find, si vede l'auto mentre viene portata via da un rimorchio trainato da un Range Rover Vogue SE. Al momento, non sono noti dettagli sulla destinazione finale del veicolo. Non è chiaro se il proprietario originale abbia venduto l'auto o se l'abbia spostata in un luogo più riservato per evitarne il furto.

In ogni caso, è incoraggiante vedere che questa BMW M3 CSL abbandonata stia ricevendo attenzioni e speriamo che la sua destinazione sia un'officina, al fine di venir sottoposta a una revisione completa e riportata in strada in condizioni ottimali. Incrociamo le dita. Bmw M3 è uno dei modelli più iconici del brand tedesco, il quale però anch'esso si sta orientando verso la mobilità elettrica. La nuova M3 del 2024 avrà il cambio manuale, ma sarà un accessorio esterno, che dovrete acquistare a parte. Il contrario rispetto solo a qualche anno fa.

Inoltre, la casa tedesca è sicura che la nuova M3 straccerà ogni record sul circuito di Nurburgring. Appuntamento al 2024.