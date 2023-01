BMW M3 CS, è tutto pronto per il grande annuncio della Serie 3 più potente

BMW è pronta a svelare una nuova versione della M3, precisamente la CS. Un lancio imminente quello della casa bavarese visto che, secondo BMWBlog, la presentazione del nuovo bolide tedesco dovrebbe avvenire alla fine di questo mese, precisamente fra il 27 e il 29 gennaio prossimi.

La BMW M3 CS, ammirata lo scorso settembre al Nurburgring, sarà la versione più estrema di una delle berline sportive più amate di sempre. CS del resto sta per Competition Sport, e siamo certi che il modello aumenterà ulteriormente le vendite del settore M di casa BMW, reduce già da un 2022 da record.

Giusto per capire la potenza della fuoriserie di cui vi stiamo parlando, basti pensare che la stessa si posizionerà al di sopra della M3 Competition, ed oltre ad un motore più potente godrà anche di alcune migliorie esterne che la renderanno unica. Troveremo ad esempio uno splitter anteriore rigorosamente in carbonio che permetterà di alleggerire il peso dell'intera vettura, ma anche molti altri accorgimenti. Sotto il cofano ci sarà invece un propulsore a benzina da 3.0 litri e 6 cilindri con una potenza da 543 cavalli e 600 Nm (la Competition si ferma a 510 CV). Ovviamente crescerà la potenza e di conseguenza anche il prezzo, visto che la BMW M3 CS sarà disponibile a non meno di 100mila euro.

Ma del resto si sa, chi vuole tali fuoriserie deve investire parecchi denari, ma le sensazioni alla guida restituite da un'auto di questo tipo sono priceless, impagabili. Stando ai documenti “segreti” emersi nelle ultime settimane su Bimmerpost, forum frequentato da appassionati del marchio delle eliche, la nuova M3 CS dovrebbe avere una trazione integrale 4x4, anche se non è da escludere che possa essere prevista anche una versione con trazione posteriore, in classico stile BMW.

Sul cambio invece tutto tace, di conseguenza non è ben chiaro se verrà adottato un automatico o un gruppo a sei marce così come per la M3 base. In attesa di ulteriori dettagli ricordiamo che la produzione della CS scatterà nelle prossime settimane, subito dopo l'annuncio, e dovremmo iniziare a veder circolare i primi modelli alla fine del 2023/inizio 2024.