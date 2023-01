BMW M3 CS, le foto ufficiali 'rubate': eccola in tutta la sua maestosità

La nuova BMW M3 CS 2024, la serie 3 più veloce in assoluto, è stata svelata in anteprima tramite un leak, una classica “fuga” di foto. A postare online gli scatti, per poi rimuoverli prontamente, è stato l'utente di Instagram Wilcoblok, specializzato nello scovare le varie anteprime delle auto e nel mostrarle al mondo intero.

Negli scorsi giorni vi avevamo raccontato di come la nuova BMW M3 CS sarebbe dovuta arrivare a fine gennaio, ma evidentemente qualcosa non è andato secondo i piani visto che nelle ultime ore il web è stato inondato degli scatti ufficiali del nuovo spettacolare modello della berlina della casa delle eliche.

La BMW M3 CS 2024 appare in uno splendido colore verde che rende la fuoriserie ancora più sportiva, il tutto correlato da dei vistosi cerchi in lega di colore nero, tonalità che ritroviamo anche in molti altri particolari della vettura come ad esempio gli specchietti, le minigonne, le prese d'aria, gli spoiler anteriori e posteriori, e molti altri dettagli. Sotto il cofano troviamo un mostruoso motore S58 a sei cilindri in linea, lo stesso montato per la prima volta sull'X3 M, ma anche sulla BMW M3 Touring, recentemente modificata da R 44.

La particolarità della competition è che il motore vanta una potenza di 510 cavalli, ben 30 in più rispetto al motore standard, e lo stesso può essere abbinato ad una trazione posteriore e ad un cambio manuale a 6 marce, o eventualmente automatico M Steptronic Sport a 8 rapporti.

Si tratta di fatto di un'auto di serie pensata per la pista, tenendo conto che oltre al motore ultra performante la M3 CS vanta anche un assetto rigido, un impianto frenante ad alte prestazioni, pneumatici specifici e tutta una serie di accorgimenti estetici che fanno della berlina tedesca una vera e propria “belva” in grado di raggiungere una velocità massima di 280 km/h, con un'accelerazione da 0 a 100 in 3.9 secondi. La nuova Competition Sport sarà presentata ufficialmente alla 24 Ore di Daytona che si terrà nell'ultimo weekend del mese.