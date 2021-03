Questa BMW M3 tutta cromata è un pugno negli occhi

Il mondo del tuning e delle modifiche alle autovetture, che siano esse tecniche od estetiche, continua a ribadire la sua vitalità. L'esempio rappresentato dal video in alto però risulta essere alquanto divisivo poiché si tratta dell'espressione di uno stile davvero molto pacchiano.

Fonzie di DipYourCar ha infatti voluto esagerare il più possibile con un esemplare di BMW M3 rivestito per intero di una vernice cromata, ma è comunque interessante assistere agli interessanti processi i quali hanno portato al risultato finale.

L'intensità e la chiarezza della cromatura è infatti estremamente dipendente dalla qualità del rivestimento di base. Una volta che il primo strato è strato spruzzato su ogni millimetro della superficie si può poi procedere alla sabbiatura e alla rifinitura per produrre una qualità in stile specchio, la quale è essenziale per le cromature. L'esemplare di BMW M3 usato in questa occasione era perfetto per tale pratica, poiché il fondo nero con un alto livello di uniformità ha reso plausibile il tutto.

Piaccia o meno, la carrozzeria definitiva della macchina è spanne sopra qualunque altra vettura verniciata con un prodotto come il Plastidip, spesso utilizzato in processi fai da te. Da parte nostra vi consigliamo per tanto di visionare per intero il video in alto, anche perché molti lettori lo troveranno sicuramente appagante.

A proposito di processi di verniciatura in grado di restituire piacere visivo non possiamo non menzionare un video inerente la McLaren Speedtail: il video pubblicato su YouTube da Topaz Detailing è un toccasana per gli occhi. In chiusura invece ci teniamo a rimandarvi ad un esemplare di Mitsubishi Lancer Evo X in versione buco nero: è stato rivestito in Mosou Black.