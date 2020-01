Una BMW M3 appartenuta a Paul Walker battuta a un prezzo record

Il compianto Paul Walker, attore di Hollywood famoso soprattutto per i film della saga di Fast & Furious, era un grande collezionista d'auto, molte delle quale sono finite (o finiranno presto) all'asta. Oggi vi parliamo di una delle sue BMW M3 del 1995 battuta a un prezzo fuori categoria.

Appena una settimana dopo la vendita della Ford Mustang GT del 1968 usata da Steve McQueen nel film cult Bullitt, battuta a 3,7 milioni di dollari, la BMW M3 Lightweight di Paul Walker ha raggiunto l'impressionate cifra (in riferimento al veicolo ovviamente) di 385.000 dollari. L'auto fa parte di un lotto di 19 vetture appartenute all'attore e vendute da Barrett-Jackson a Scottsdale, per un ricavato totale di 2.279.750 dollari.



Sembra che questa cifra andrà alla figlia di Walker, Meadow. La BMW M3 Lightweight in questione prende questo nome per via del suo peso alleggerito rispetto alla M3 standard: si parla di una cura dimagrante di ben 90 kg. Delle 126 esistenti sul mercato americano, Walker ne aveva acquistate 5: una è stata battuta appunto a 385.000 dollari per via del ridicolo chilometraggio, appena 7.400 km, le altre sono state vendute fra i 220.000 e i 258.000 dollari.



