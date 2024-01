Una BMW M3 da 1.000 CV è stata rubata allo youtuber Kies: ecco come l'hanno fregato

Nessun tormento è paragonabile a dedicare anni di lavoro a un progetto automobilistico, versando sangue, sudore, lacrime e fatica, solo per vederlo scomparire in un furto. Questa è l'amara realtà che lo Youtuber Kies Motorsports sta affrontando dopo il rapimento della sua preziosa BMW M3.

Ciò che rende la situazione ancora più disastrosa è la possibile negligenza di una banca, che potrebbe essere parzialmente responsabile di questo scenario angosciante (ecco quali sono le auto più rubate in Italia).

"Il mio capolavoro da 1000 cavalli, la BMW M3, è stata RUBATA. Abbiamo bisogno del tuo aiuto!"

La storia che vi stiamo per raccontare ha dell'incredibile. Al giorno d'oggi bisogna proprio stare attenti a tutto per non rimanere "fregati" nella compravendita di auto. Peggio ancora se anche le banche sbagliano nel validare documenti. L'ultimo furto rocambolesco di cui vi abbiamo parlato coinvolse questa Kia che, una volta forzata si dette alla fuga, ma finì in un burrone.

In un video pubblicato su YouTube, il CEO di Kies Motorsports, Bryan Kiefer, ha delineato brevemente l'intera vicenda. Kies ha dedicato gli ultimi cinque anni alla costruzione di una BMW M3 F80, investendo più di 160.000 euro in questa opera d'arte motoristica da (ripetiamo) ben 1.000 cavalli. Recentemente, Kies e Kiefer avevano deciso di mettere in vendita l'M3, pubblicandola online.

Un individuo di nome John Clay si era fatto avanti, offrendosi di acquistare l'auto per 75.000 dollari. Kiefer aveva accettato l'offerta e aveva programmato un incontro in cui Clay avrebbe acquistato l'M3 di persona. Il 18 gennaio, Clay è arrivato da Kies Motorsports con un amico per finalizzare la transazione con tanto di assegno circolare alla mano.

Prima della transazione, Kiefer e Clay si sono recati presso una banca locale per verificare l'autenticità dell'assegno. La banca ha dato il via libera, e i fondi sono stati depositati sul conto di Kiefer. Quattro giorni dopo però, la banca ha informato Kiefer che l'assegno presentava numeri di conto e di routing falsi, i quali, anziché aggiungere fondi al suo conto, li avevano prelevati. Oltre al danno la (grande) beffa.

Kiefer, sempre tramite il suo video, ha provato a sollecitare Clay alla restituzione dell'auto entro le 16:00 di quel giorno, concedendogli il beneficio del dubbio. Clay (ovviamente) non si è presentato. Solo a quel punto Kiefer ha coinvolto le autorità. Dunque, questa M3 risulta attualmente scomparsa insieme al "nuovo" proprietario.

Kiefer e la polizia hanno scoperto che Clay non è il vero cognome dell'acquirente, ma Pascal. Ora lo youtuber si è rivolto al pubblico per ottenere informazioni sulla localizzazione dell'auto. "Se qualcuno ha notizie sull'M3 o su Clay (Pascal), è invitato a contattare Kies all'indirizzo tips@kies.com".