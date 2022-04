BMW M240i sfida Audi RS3 e AMG CLA 45 S: serve davvero una BMW M2?

In questi giorni BMW sta svolgendo dei test di messa a punto sull’imminente M2, ma come si comporta la Serie 2 più sportiva attualmente sul mercato, contro le pepate rivali marchiate Audi e Mercedes-AMG? Il team di carwow ci aiuta a scoprirlo con un confronto che si gioca sui millesimi di secondo.

Le tre auto scelte per questa sfida sono tutte tedesche, berline compatte e dotate di trazione integrale, ma con motori molto diversi tra loro, partendo dal più piccolo 4 cilindri Mercedes, fino al più grande, il 6 cilindri bavarese. Ma scopriamo quali sono i valori in campo delle sfidanti.

Partiamo quindi da Mercedes-AMG CLA 45 S, la vettura che ha sì il motore più piccolo, ma è anche la più potente del gruppo. Il suo 4 cilindri da 2.0 litri eroga 421 CV e 500 Nm di coppia attraverso un cambio automatico a doppia frizione con 8 rapporti e launch control. Come detto è colei che mette sul piatto più cavalleria, ma è anche la più pesante con i suoi 1695 kg.

L’Audi RS3 è invece una delle poche auto rimaste sul mercato ad essere equipaggiata con un motore da 5 cilindri, che in questo caso ha una cilindrata di 2.5 litri ed è capace di 400 CV e 500 Nm di coppia, abbinato ad una trasmissione automatica a doppia frizione con 7 marce e launch control, e sulla bilancia risulta la più leggera con i suoi 1575 kg.

La BMW M240i è l’unica vettura presente a non rappresentare la massima espressione del proprio modello di appartenenza, o meglio, lo sarebbe se non sapessimo che deve ancora arrivare la nuova M2. In ogni caso la berlina bavarese prova a difendersi mettendo sul piatto un motore 6 cilindri in linea da 3.0 litri, che è capace di 374 CV e 500 Nm di coppia, accoppiato ad un cambio automatico a 8 rapporti con convertitore di coppia e launch control. È la meno potente, e anche alla voce peso non riesce a fare tanto meglio, con l’ago della bilancia che si ferma su 1690 kg.

Sulla carta sembra non esserci storia per la “quasi M2”, ma come spesso accade in queste sfide, il risultato non è mai scontato e quest’affermazione non è mai stata tanto azzeccata come in questa occasione. Non vogliamo anticiparvi troppo, ma come abbiamo scritto nel titolo, serve davvero una M2? Per noi si ovviamente, ma la M240i dimostra che non è necessaria, e ricordiamo che i più esigenti possono contare su un ricco catalogo di pezzi M Performance dedicati alla Serie 2.