La nuova BMW M2 xDrive arriva nel 2026 ma senza cambio manuale

Il futuro della BMW M2 sembra promettente. Dopo le speculazioni su una versione shooting break della M2, l'azienda sta attualmente lavorando su una versione più potente denominata CS e potrebbe anche sviluppare una variante con trazione integrale. Alcune fonti suggeriscono che BMW stia valutando seriamente la possibilità di produrre una M2 xDrive.

Considerando il successo delle varianti M3 e M4 con trazione integrale, e nonostante ci siano preoccupazioni riguardo all'aumento di peso su una vettura già pesante, sembra che il mercato per le prestazioni elevate sia più interessato a potenza e trazione che al peso in se per se. La decisione finale dovrebbe essere presa a breve, con una possibile introduzione nel 2026.

Secondo quanto riportato dal blog BMW, è probabile che la futura BMW M2 xDrive abbandoni il cambio manuale a sei marce e sia offerta solo con un cambio automatico a otto marce. Questa scelta sembra essere in linea con la tendenza attuale, considerando che anche la prossima M2 CS dovrebbe essere disponibile solo con trasmissione automatica. Inoltre, c'è la possibilità che la configurazione a tre pedali venga eliminata del tutto con il restyling della M2, ma questa decisione non è ancora stata confermata.

Il sito dedicato agli appassionati di BMW ipotizza che la M2 xDrive potrebbe adottare un approccio simile alla M2 CS. Viene infatti suggerito che la M2 CS utilizzerà il motore sei cilindri in linea S58 da 3,0 litri, che erogherà fino a 520 cavalli, un incremento rispetto ai 453 cavalli della versione standard. Con la maggiore trazione offerta dalla trazione integrale, la M2 xDrive potrebbe condividere la stessa potenza, offrendo un notevole incremento delle prestazioni.

Nel mentre le voci su un'evoluzione della M2 prendono forma ti invitiamo a dare un'occhiata alla BMW M2 del 2023 recentemente rilasciata.