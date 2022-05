BMW M2 sempre più vicina al debutto e forse ci sarà anche una versione più pepata

L’hype attorno alla nuova BMW M2 sale sempre di più, e la casa di Monaco lo alimenta postando nuove immagini della sorellina più piccola della M4 sulla pagina Instagram della Divisione M.

Purtroppo l’auto resta ancora una volta avvolta nel wrap che ne nasconde le forme, ma le proporzioni e i volumi dell’auto sono in bella mostra, e anche così si evince quanto sia muscolosa specie nella parte posteriore, a contrasto col muso lungo e slanciato. Quel che salta all’occhio però è l’allestimento con cui si presenta.

Questo esemplare infatti non è certo inedito, ma è più aggressivo rispetto alla M2 vista di recente sul Nurburgring. In particolare monta un alettone sul baule posteriore, e cerchi in tinta oro con disegno differente, apparentemente con dimensione più grande al posteriore rispetto all’anteriore. Dunque sarebbe più simile a quell’esemplare di M2 che mostrava l’ala e un particolarissimo scarico centrale a quattro uscite.

Alcuni rumors dicono che possa trattarsi di una M2 ancor più pepata, mentre altri sostengono che possa trattarsi di un modello dotato di componenti presi direttamente dal catalogo di componenti M a lei dedicati. Ad ogni modo, la caption del post dice che l’auto è in attesa di essere svelata, quindi potrebbe suggerire una presentazione più vicina del previsto.

Ricordiamo però che BMW ha già annunciato la presentazione di un nuovo modello M durante il Festival of Speed di Goodwood 2022: potrebbe trattarsi della M2, della nuova M3 Touring, della M4 CSL o addirittura di un modello completamente inedito.