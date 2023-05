Una BMW M2 in versione shooting brake: la giusta erede della Z3 M Coupè?

Come sarebbe la BMW M2 con la coda tagliata e il tetto più lungo? A rispondere a questa domanda decisamente particolare ci ha pensato il designer del web Sugar Design, ipotizzando la sua personale versione della sportivissima bavarese.

Il nome di questo creator digitale molto probabilmente non vi è nuovo visto che nel corso degli ultimi mesi sono tante le sue realizzazioni che vi abbiamo mostrato, come ad esempio la nuova Alfa Romeo Giulietta che al momento non risulta essere nei piani di Arese, ma anche una spettacolare Alfa Romeo Giulia Coupé, pronta a sfidare direttamente l'M3, altra vettura purtroppo al momento non in cantiere.



Questa volta a finire sotto la penna virtuale di Sugar è stata la BMW M2, vettura che è stata ufficialmente lanciata soltanto pochi mesi fa, e che presenta un mix fra forme morbide e taglienti, incarnando alla perfezione lo spirito sportivo della casa delle eliche.



Colpisce in particolare il suo paraurti anteriore, decisamente vistoso e quadrato, con delle grosse prese d'aria, che poi si raccordano al lato della vettura con delle minigonne laterali molto spesse, dei passaruota gonfiati e infine uno spoiler sul bagagliaio.

Sotto il cofano un motore biturbo da 3.0 litri con 460 cavalli e una coppia di 500 Nm, oltre ad un cambio manuale a sei marce o in alternativa un automatico a otto velocità, il tutto condito dalla trazione posteriore.



Si tratta di una vettura che raggiunge i 285 km/h (col pacchetto M Driver's opzionale) con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 4 secondi. Come sarebbe in versione shooting brake ci ha quindi pensato Sugar Chow a mostrarcelo, per un risultato che appare davvero ben fatto e che sembra richiamare una coupé fantastica della casa bavarese come la mitica BMW Z3 Coupé, auto che era dotata di gomme extralarge e di un wide body che la rendeva davvero sportiva e cattiva.