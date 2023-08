BMW M2, nuovo tempo record al Nurburgring per le compatte: il video dello show

Dopo i render che vi avevamo segnalato su una Bmw M2 in versione shooting breake, la nuova Bmw M2 competition macina record sul circuito tedesco: il veicolo sportivo ha corso 13 secondi in meno rispetto al modello precedente, il cui tempo era di 7:52.36.

Rispetto al modello precedente la nuova Bmw M2 sviluppa 460 cv contro i 410 del predecessore. Questa versione 2023 è anche più veloce, l'accelerazione 0-100 ora è di appena 3.9 secondi contro i 4,1 dell'M2 precedente. La velocità massima è di circa 285 km/ h.

Per battere questo record, va notato, BMW si è impegnata molto nella preparazione, inclusa la prenotazione del Nurburgring e il coordinamento dei veicoli. C'è stato inoltre un gran lavoro di logistica per il trasporto della squadra di supporto, nonché l'attrezzatura, gli strumenti e gli pneumatici necessari per il tentativo.

Anche quando tutte queste cose si allineano, sei ancora in balia del tempo, che può essere imprevedibile. Secondo Jorg Weidinger, la squadra ha avuto problemi con il meteo durante le prove libere e non è stata in grado di completare un giro cronometrato in modo regolare.

Il pilota esperto che ha percorso i vari giri sul circuito di Nurburgring era affiancato da almeno sette persone che si occupavano della preparazione della vettura e dell'analisi dei dati sulle prestazioni; un record, dunque, figlio di un'attenta messa a punto e della calibrazione di ogni singolo dettaglio.



Tornando sulle strade cittadine, la nuova versione di Bmw M2 Xdrive arriverà nel 2026, questa nuova variante rappresenterà una piccola rivoluzione in casa BMW in quanto il veicolo sarà sprovvisto del cambio manuale. Ad alcuni questo farà un po' male.