BMW M2 finisce contro una colonna di cemento: la sportiva è distrutta

Non molte ore fa si è verificato un particolare incidente presso la città di Monaco di Baviera: il giovane conducente di una BMW M2 è finito contro una grossa colonna pubblicitaria in cemento finendo per farla crollare sulla parte anteriore della vettura.

In base a quanto riportato dai vigili del fuoco di Monaco la vicenda si sarebbe verificata sulla Leopoldstrasse, dove il ventitreenne avrebbe accelerato a tutto gas non appena il semaforo aveva dato il via libera. Durante la rapida ripartenza l'automobilista avrebbe perso il controllo della sportiva tedesca terminando fuori dalla carreggiata e mettendo in pericolo la propria e l'altrui incolumità.

I vigili del fuoco hanno subito fatto sapere che l'individuo è uscito dall'abitacolo senza alcun problema e sulle proprie gambe. Tutto ciò è impressionante poiché, nonostante la colonna fosse cava, si tratta comunque di una enorme costruzione in cemento, che in ogni caso non ha potuto nulla contro la resistenza della struttura principale della macchina.

Al momento le forze dell'ordine stanno investigando sulle cause e sulla dinamica dell'incidente, ma la cosa più importante è che il ragazzo non sia in pericolo di vita. La BMW M2 invece se l'è vista davvero brutta, riportando danni estensivi al muso, al vano motore, al parabrezza e al tettuccio. Il bolide da oltre 400 cavalli di potenza, sprigionati da un sei cilindri in linea turbocompresso da 3,0 litri, ha avuto sicuramente giornate migliori.

Per avviarci a chiudere restando nei paraggi della casa automobilistica tedesca vogliamo rimandarvi alle ultime dichiarazioni del CEO del brand, Oliver Zipse, in merito alle vetture a zero emissioni:"tutte le elettriche si somigliano." Questo però non vuol dire che i dirigenti non stiano spingendo per elettrificare la gamma di veicoli proprietaria, e infatti circa due settimane fa è stata ufficializzata l'interessantissima BMW i4: la Gran Coupé a batteria promette specifiche eccellenti e tanta tecnologia.