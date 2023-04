BMW M2, 'errore' dei bavaresi che fa piacere: ha 100 CV in più di quanto dichiarato?

La BMW M2 è una sportiva con un motore 6 cilindri e 460 CV. L'ennesima vettura fantastica realizzata dalla gloriosa casa bavarese, e fuoriserie che ha attirato l'interesse degli appassionati del marchio e non solo.

Secondo roadandtrack, però, la splendida BMW M2 potrebbe nascondere un segreto riguardante la sua effettiva potenza. L'azienda tedesca afferma che il sei cilindri in linea biturbo S58 montato sotto il cofano della vettura produce 453 cavalli con una coppia di 406 Nm.

Peccato però che un test abbia dimostrato che con grande probabilità questi numeri siano sottostimati, e la M2 sembrerebbe in realtà ben più potente di quanto si pensi. A mettere sotto esame la sportiva due posti è stata IND Distribution (video che trovate qui sopra), azienda degli Stati Uniti, Illinois, specializzata in ricambi ad alte prestazioni, che ha voluto appunto verificare l'effettiva potenza di questa splendida creatura meccanica con le ruote.

Ebbene, dopo una serie di test i cavalli effettivi sprigionati sono risultati essere 464,59 con 412,85 lb-ft di coppia alle ruote, due dati quindi maggiori rispetto a quelli dichiarati. Ma non finisce qui perchè IND ha spiegato che in questi test bisogna mettere in conto una possibile perdita di potenza del 15 per cento per via della trasmissione, di conseguenza i cavalli plausibili della BMW M2 sarebbero addirittura 547, praticamente 100 in più rispetto a quelli ufficiali.

Anche se la perdita fosse dell'ordine del 5-8 per cento, cifre tipiche per quanto riguarda le trasmissioni moderne, la coupé bavarese raggiungerebbe agilmente i 500 cavalli. Ovviamente si tratta di una buona notizia per i possessori di questo gioiello dall'animo tipicamente tedesco, che potranno così trovarsi fra le mani una vettura con la stessa potenza della BMW M3 CS, l'M3 più mostruosa mai costruita dai tedeschi.

In ogni caso roadandtrack sottolinea come non sia la prima volta che BMW sottostimi la potenza e la coppia delle proprie auto. Nel 2021, ad esempio, sempre IND ha stimato che l'M4 CSL ufficialmente da 543 cavalli, ne avrebbe in realtà circa 600. Qualcosa di simile è avvenuto con la Toyota Supra, sportiva giapponese con motore costruito da BMW, anche in questo caso sottostimata.