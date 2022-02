La BMW M2 CS Racing diventa la nuova Safety Car di punta per la stagione MotoGP 2022

La collaborazione tra la classe regina delle competizioni motociclistiche e la casa bavarese è destinata a continuare. MotoGP e BMW procedono a braccetto dal 1999 e anche per la stagione 2022 la casa di Monaco ha preparato una flotta di modelli molto variegata, che vede al suo apice la M2 CS Racing, ma anche la i4 M50 elettrica.

A tal proposito Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports, che detiene i diritti della MotoGP, ha affermato: “BMW M è nostro partner dal 1999 e, nel corso di questa collaborazione a lungo termine, ci ha sempre entusiasmato con novità interessanti. Con una Safety Car basata su una vera macchina da corsa, la BMW M fissa ancora una volta nuovi parametri di riferimento quest'anno. La BMW M2 CS Racing MotoGP Safety Car mostra quanto sia radicata la BMW M nel motorsport”.

La M2 CS Racing è infatti una vettura da corsa a tutti gli effetti, ed è la stessa auto che dallo scorso anno viene utilizzata per correre l’omonimo campionato monomarca. La versione Safety Car ha richiesto soltanto alcune piccole modifiche per adattarsi alla sua nuova mansione, e troviamo quindi i lampeggianti sul tetto in carbonio, e nuove luci anteriori.

La carrozzeria sfoggia invece una nuova colorazione con i tre colori tipici della Divisione M, che quest’anno celebra il 50° anniversario dalla sua nascita. Sotto al cofano c’è invece il motore 6 cilindri da 3.0 litri turbo, che eroga 450 CV e scarica la sua potenza sulle ruote posteriori aiutato da un differenziale meccanico a slittamento limitato.

Ma ad accompagnarla in questo nuovo viaggio in giro per il mondo, seguendo la MotoGP, ci saranno tanti altri modelli del marchio, anche a due ruote. Nella flotta messa in piedi da BMW ci sono anche M4 Competition, M5 CS e la nuova M8 Competition Gran Coupé presentata pochi giorni fa. La Medical Car è invece una X5 M, mentre le due moto BMW M 1000 RR saranno le Safety Bike del campionato. Infine, ma non per importanza, ci sarà anche la i4 M50 elettrica, che sarà la Safety Car ufficiale del campionato riservato alle moto elettriche, che per l’ultimo anno utilizzerà le moto Energica Ego Corsa, dato che dal 2023 al 2026 sarà Ducati il fornitore ufficiale della MotoE.

Ricordiamo infine che potremo vedere tutta la nuova flotta BMW in azione dal prossimo 6 marzo, quando inizierà il campionato MotoGP in Qatar.