BMW M2 CS, il prototipo della coupé bavarese torna allo scoperto sulle nevi

Gli obiettivi delle telecamere beccano ancora una volta, a distanza di qualche mese dall'ultima, il prototipo che a breve dovrebbe trasformarsi nella nuova BMW M2 CS. L'auto è ovviamente ancora camuffata dal vinile, e sul progetto ci sono ancora tanti punti di domanda; i nuovi leaks, però, hanno fatto scalpore, soprattutto per la location...

Così, dopo lunghi mesi di assoluto silenzio riguardo la nuova M2 (questa è l'unica BMW M2 al mondo in colore giallo Austin: vale una fortuna), ecco che spuntano delle foto spia che ritraggono il prototipo alle prove con la guida sulla neve, parecchia neve. Destinazione: circolo polare artico, o giù di lì. Infatti, secondo quanto rivelato dalla fonte, l'ultimo aggiornamento del modello è stato trasportato in uno dei luoghi più freddi della Terra per effettuare i nuovi test su strada ghiacciata.

A parte il luogo del 'ritrovamento', ciò che è interessante notare è che l'auto non sembra essere identica agli ultimi leaks (qui di seguito la BMW M2 CS in azione al Nurburgring in un nuovo video spia), e soprattutto non sembra essere poi così distante esteticamente dalla seconda generazione della M2. La vettura avvistata tra le nevi, infatti, ci rivela che le differenze sostanziali tra il modello passato e il futuro, riguardano il paraurti, sia quello anteriore che quello posteriore, e lo spoiler; quest'ultimo dovrebbe essere più pronunciato per quanto riguarda la CS.

Inoltre, il cofano dovrebbe essere realizzato in CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer), un materiale fibrorinforzato, e allo stesso modo dovrebbe essere realizzato anche il tettuccio; una composizione che permette un peso minore. Inoltre, ci dovrebbero essere delle nuove sospensioni, freni più robusti, ruote più grandi, negli interni dei rivestimenti di alcantara, mentre per il motore non si attendono grandi sorprese. A quanto pare dovrebbe esserci il solito twin-turbo da 3,0 litri della M2, ma è mistero ancora sul numero dei cavalli e della coppia. (Foto: AutoEvolution)