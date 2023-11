BMW M2, come sarebbe la versione touring? Sugar Design prova ad immaginarla

Dopo aver visto la nuova Bmw M2 CS in azione sul circuito di Nurburgring, ecco l'ultimo render della pagina Instagram @sugardesign_1 che raffigura una ipotetica versione Touring della M2 in colorazione oro. Il risultato pare essere molto in linea con il family feeling proposto dalla casa bavarese.

Tra i vari dettagli possiamo notare un kit body che rende l'auto molto più aggressiva e, allo stesso tempo, sofisticata. Le linee squadrate con il muso in stile cubiforme donano un tocco quasi cyberpunk e sembra non discostarsi molto dai nuovi stilemi di design proposti anche da brand concorrenti (uno su tutti Tesla Cybertruck). Questa filosofia è oramai punto di riferimento anche per i vari concept che recentemente sono stati svelati al pubblico, come la Nissan Hyper force da ben 1300 cavalli.

A condire il tutto una bellissima colorazione oro che mette perfettamente in evidenza gli spigoli di questa M2 Touring. Anche se non si percepiscono bene le dimensioni è plausibile che queste siano leggermente inferiori alla sorella maggiore M3 Touring.

Bmw non ha mai parlato di una versione Touring della M2 e non sembra (almeno da quanto ne sappiamo) intenzionata a produrre quest'auto. Tuttavia sognare non è proibito e concept di questo tipo fungono sempre da ispirazione anche per le stesse case automobilistiche, le quali hanno modo di "tastare" il mercato nel cercare di cogliere un eventuale interesse da parte del pubblico.