La nuova BMW M2 avrà due schermi e il sistema iDrive 8 come infotainment

La nuova BMW M2 è una delle vetture più attese del momento nonostante il look della Serie 2 non sia piaciuto proprio a tutti. In ogni caso il trattamento M la renderà appetibile ad un pubblico più ampio e in attesa del debutto ufficiale compaiono nuove immagini “spia” che mostrano alcuni dettagli del suo abitacolo.

Grazie alle foto scattate dai colleghi di Motor1 vediamo infatti che l’abitacolo della prossima M2 è diverso da quello della Serie 2, e adotta il sistema a doppio schermo che abbiamo già visto su altre vetture del brand, su cui girerà il sistema d’infotainment BMW iDrive 8. SI pensa dunque che anche le Serie 2 standard verranno aggiornate con la nuova plancia, ma in un secondo momento.

Le ultime immagini degli esterni mostrano invece una carrozzeria come sempre avvolta nei wrap che ingannano gli occhi indiscreti, e rispetto alla M2 avvistata durante i test al Nurburgring non sembra avere differenze degne di nota. Senza dimenticare che di recente è stato immortalato un altro esemplare che potrebbe suggerire l’esistenza di una M2 ancor più prestante, con alettone sul baule e un’inedito scarico a quattro uscite centrale.

Per gli amanti dei dati tecnici ricordiamo invece che la nuova M2 dovrebbe adottare una versione modificata del motore 3.0 litri 6 cilindri turbo della sorellona M4, con una potenza stimata attorno ai 450 CV nella versione M2 Competition. Infine sappiamo che la M2 di nuova generazione verrà prodotta nello stabilimento messicano di San Luis Potosì, ed è attesa nei prossimi mesi, per festeggiare i 50 anni della Divisione M.