BMW M2 2023 sarà l'ultima M con motore solo a combustione interna

Giusto nelle ore in cui l’Europa ha confermato lo stop alla vendita di auto benzina, diesel e GPL dal 2035, BMW ha confermato che con l’elettrificazione all’orizzonte è ora di modificare la venerata divisione M lasciando i giorni della combustione interna al passato: la prossima BMW M2 2023 sarà l’ultima con ICE puro.

A parlarne è stato lo stesso capo della BMW M Frank van Meel ai microfoni del portale tedesco Bimmer Today, al quale ha detto quanto segue: “La BMW M2 con sei cilindri in linea e trazione posteriore sarà sicuramente una macchina da guida purista. Vedremo un aumento dell'elettrificazione in altri veicoli, ovviamente in forme diverse, a cominciare dall'impianto elettrico a 48 volt e alla presa da ibridi a motori completamente elettrici. Vista in questo modo, la M2 sarà l'ultima M con un motore a combustione pura e senza elettrificazione”.

Il futuro della linea è pertanto destinato ad avere almeno un minimo di elettrificazione per il gruppo propulsore. Non è chiaro quando ciò avverrà in quanto al momento gli occhi sono tutti puntati sulla BMW M2 2023, ma è evidente che un pezzo di storia è destinato a finire tra fine 2022 e nel 2023. Non è certamente la notizia che gli appassionati desideravano, ma è il futuro.

Nel mentre, proprio in queste ore è apparsa in rete una foto del lato B della BMW M2.