La BMW M1 dipinta da Andy Warhol nel 1979 in mostra a Milano

Il prossimo 22 ottobre alla Fabbrica del Vapore a Milano apre la mostra ANDY WARHOL: LA PUBBLICITÀ DELLA FORMA. Su queste pagine non ci occupiamo certo di arte, c'è però qualcosa che lega i motori al nuovo allestimento: una BMW dipinta da Warhol.

Per celebrare il 50esimo anniversario di BMW M, il Gruppo BMW ha deciso di portare in Italia l'esemplare più particolare della prima vettura M. Parliamo della BMW M1 dipinta da Andy Warhol nel 1979 dopo aver partecipato alla 24 Ore di Le Mans quello stesso anno. Sarebbe diventata la quarta Art Car della collezione della casa bavarese.

Le BMW Art Cars, anche definite Rolling Sculptures, sono considerati dei capolavori d'arte originali che mescolano espressione artistica e design automobilistico. A partire dal 1975 19 artisti internazionali hanno creato Art Cars basate sulle vetture BMW contemporanee dei loro tempi, offrendo così anche una vasta gamma di interpretazioni artistiche. In particolare Warhol ha detto della BMW M1: "Adoro questa macchina. Ha più successo dell'opera d'arte. Ho cercato di dare una rappresentazione vivida della velocità. Se un'auto è davvero veloce, tutti i contorni e i colori diventeranno sfocati". Per creare la quarta Art Car della storia di BMW servirono a Warhol meno di 30 minuti. Ora i visitatori della mostra ANDY WARHOL: LA PUBBLICITÀ DELLA FORMA avranno un'occasione unica per ammirare dal vivo la vettura a Milano.

Se la storia delle Art Cars BMW vi ha incuriosito, ecco quali sono i 19 artisti e i relativi modelli coinvolti: Alexander Calder (BMW 3.0 CSL, 1975), Frank Stella (BMW 3.0 CSL, 1976), Roy Lichtenstein (BMW 320 Gruppo 5 , 1977), Andy Warhol (BMW M1 Gruppo 4, 1979), Ernst Fuchs (BMW 635CSi, 1982), Robert Rauschenberg (BMW 635CSi, 1986), Michael Jagamara Nelson (BMW M3 Gruppo A, 1989), Ken Done (BMW M3 Gruppo A, 1989), Matazo Kayama (BMW 535i, 1990), César Manrique (BMW 730i, 1990), AR Penck (BMW Z1, 1991), Esther Mahlangu (BMW 525i, 1991), Sandro Chia (BMW M3 GTR, 1992) ), David Hockney (BMW 850CSi, 1995), Jenny Holzer (BMW V12 LMR, 1999), Ólafur Eliasson (BMW H2R, 2007), Jeff Koons (BMW M3 GT2, 2010), John Baldessari (BMW M6 GT3) e Cao Fei (BMW M6 GT3).

