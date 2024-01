La BMW M più venduta nel 2023 è stata un'auto elettrica: l'i4 M50

Come vi abbiamo raccontato più volte BMW sta vendendo tonnellate di auto elettriche e la conferma è arrivata anche in questi giorni, quando sono stati tirati i bilanci relativi alle vendite del 2023.

La casa tedesca ha registrato un anno da record, e anche la Divisione M ha visto le vetture immatricolate in crescita. Ma sapete qual è stata la BMW M più venduta di tutte? La i4 M50, una BMW ovviamente elettrica, ed è il secondo anno consecutivo che ciò avviene.

“La divisione BMW M – le parole di Massimiliano Di Silvestre, Presidente e A.D. di BMW Italia, al sito ufficiale - ha registrato una significativa crescita delle vendite nel 2023, raggiungendo un nuovo primato con un totale di 202.530 auto vendute, segnando un aumento del 14,3% rispetto all'anno precedente. Questo dato rappresenta il miglior risultato di sempre nella storia di oltre 50 anni dell'azienda. La gamma M include modelli ad alte prestazioni come la M2, la XM e la M3 Touring, ma, come nell'anno precedente, la BMW i4 M50 è stata la BMW M più venduta, evidenziando la trasformazione sistematica del marchio verso l'elettromobilità”.

Per correttezza di informazione va detto che la i4 M50 non è una “M pura”, nel senso che non è una BMW M3, M5 e via discorrendo, ma è una M Performance, quindi vetture BMW che vengono messe a punto dalla Divisione M ma che non offrono le stesse prestazioni delle loro sorelle più “cattive”. Basti pensare che la sopracitata i4 raggiunge una velocità massima di 225 km/h, contro i 250 dell'M3, che diventano addirittura 302 per la versione CS.

Non abbiamo i dati ufficiali di vendita della Divisione M, ma in ogni caso la i4 M50 è stata la più venduta in assoluto, di conseguenza i clienti hanno voluto premiare una berlina senza dubbio bella, veloce, divertente da guidare e comoda come auto per tutti i giorni. Stiamo parlando inoltre di un'auto che gode di un'autonomia di circa 500 km, di conseguenza una vettura decisamente interessante anche se il prezzo, 76mila euro, non è per tutte le tasche.

I dati di vendita dell'i4 sono senza dubbio molto incoraggianti anche in vista della prima vera BMW M elettrica che straccerà ogni record al Nurburgring, secondo quanto fatto sapere dalla casa dell'elica.