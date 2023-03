BMW M è sicura: le elettriche venderanno più delle termiche già dal 2028

Gli appassionati di auto sportive conoscono bene la sigla BMW M: si tratta della divisione BMW che si occupa di auto ad alte prestazioni che in futuro diventerà - vi piaccia o no - sempre più elettrica. Il marchio tedesco però non è affatto preoccupato, anzi: fra qualche anno le auto BMW M elettriche venderanno più delle termiche.

Il brand tedesco è alquanto convinto che le elettriche sportive supereranno in termini di vendite le varianti a benzina, un'idea che oggi sembra quasi fantascienza ma che in prospettiva acquista parecchio senso... Già oggi BMW M ci ha dato un assaggio delle proprie possibilità con la i4 M50 (una vettura che abbiamo letteralmente adorato guidare: a Bracciano con la nuova BMW i4 M50) e la iX M60, inoltre altri due modelli si aggiungeranno alla line-up entro la fine di quest'anno - pensiamo alla i7 M70 e alla i5 M60.

Torniamo dunque a ciò che ha detto BMW M: secondo la divisione le elettriche ad alte prestazioni M (BEV e PHEV) venderanno più delle termiche classiche già nel 2028, nel giro di meno di cinque anni. A dirlo è stato addirittura Frank van Meel, boss di BMW M, che ha anche commentato una slide con proiezioni che parlano chiaro: si arriverà a un 2030 in cui le vendite ICE e PHEV scompariranno quasi del tutto, per lasciare posto alle sole vetture elettriche a batteria.

Anche se può sembrarvi una follia, un'esagerazione, vi ricordiamo che i grandi marchi automotive produrranno sempre meno auto termiche da qui al 2030 (quando andranno in pensione i motori termici?). Anche se l'Europa non arriverà a imporre lo switch nel 2035 e gli appassionati non vorranno cedere al passaggio, nelle concessionarie si troveranno sempre meno auto termiche nel giro di 7-8 anni, dunque si dovrà passare all'elettrico per forza di cose... anche per questo motivo BMW M è così sicura delle sue proiezioni, vedremo se la realtà dei fatti confermerà il tutto.