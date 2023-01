BMW M, record di vendite nel 2022: ecco i modelli che piacciono di più

Il 2022 è stato un anno nuovamente da record per la divisione BMW M. Le sportive dell'azienda bavarese hanno infatti registrato vendite come mai era capitato prima, precisamente 177.257 unità, pari ad un più 8.4% rispetto all'annata precedente.

Nonostante il mercato dell'auto sia notoriamente in crisi, negli ultimi tempi i veicoli elettrici stanno facendo respirare il settore, così come confermato dall'elenco di auto più vendute a novembre 2022 in Europa, e grazie al suo passaggio al full electric la divisione Motorsport dell'elica ha registrato un'annata decisamente positiva. Un record trainato proprio da alcuni modelli elettrici, a cominciare dalla BMW i4 M50 e dalla iX M60, senza dimenticarsi della BMW XM, della nuova M240i Coupé, e infine della spettacolare M3 Touring, station da 510 cavalli che stavamo aspettando da tempo.

Insomma, una serie di successi trainati dall'elettrico ma nel contempo anche dalla tradizione puramente sportiva della storica divisione di BMW, che ha saputo rinnovarsi di anno in anno, sfornando fuoriserie potenti, “cattive”, al passo con i tempi, e recentemente anche green. "L'automobile BMW M più venduta del 2022 è la BMW i4 M50 completamente elettrica" sono le parole di Timo Resch, Head of Customer, Brand and Sales presso BMW M GmbH.

"Per noi - ha continuato - questo è un chiaro segnale che l'esclusivo feeling M è arrivato nel mondo dei veicoli elettrificati". La BMW i4 M50 ha una potenza di 544 cavalli, ed è alimentata dai motori posizionati sugli assi anteriori e posteriori: un'auto che ha convinto i consumatori, pronti a provare le prime sensazioni di guida di una sportiva dello storico marchio bavarese ma con un propulsore non a benzina.

Il 2022 è stato tra l'altro l'anno del 50esimo anniversario di M e ciò ha invogliato l'azienda ad introdurre dei modelli in edizione speciale. "L'entusiasmo della comunità M per prestazioni emotivamente potenti su strada e in pista ci ha accompagnato per tutto l'anno dell'anniversario", ha spiegato a riguardo Franciscus van Meel, presidente del consiglio di amministrazione di BMW M GmbH. “Ciò si esprime anche in un nuovo record di vendite per le automobili BMW M, che ci dà una prospettiva positiva per il 2023”. Gli Stati Uniti sono stati il primo mercato per le BMW M, seguiti da Germania e Regno Unito.