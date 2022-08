BMW M mostra una M4 prototipo misteriosa: nasconde un powertrain con quattro motori EV

Il 2022 è stato un anno di festeggiamenti e grandi annunci per la divisione M di BMW. In occasione del 50° anniversario ha debuttato la pepatissima BMW M4 CSL, la M3 Touring e per la fine dell’anno dovrebbe arrivare anche la nuova M2, ma le sorprese non sono finite: un nuovo trailer mostra un prototipo BMW molto speciale.

Il breve filmato è un semplice invito a prepararsi al prossimo capitolo del brand, che si preannuncia elettrizzante in tutti i sensi, dato che il CEO di M Division promette che le BMW M elettriche avranno prestazioni fuori dal comune, e sembra che le premesse ci siano tutte.

Le prime scene del filmato mostrano una normalissima BMW i4 M50 che poco dopo viene raggiunta da uno strano e misterioso prototipo in tinta nera vestito con una livrea con i tre colori del badge M. Di primo acchito, e giudicando dalla griglia frontale, sembra di essere al cospetto di una M4, magari in versione CSL, invece è una vettura laboratorio utilizzata per lo sviluppo di “innovativi sistemi di controllo della trasmissione e del telaio”, e più nello specifico per testare un powertrain che adotta ben quattro motori elettrici, uno per ogni ruota, che ipoteticamente potrebbero anche permettere di girarsi sul posto come il sistema Tank Turn di Rivian (nel video succede effettivamente, ma si tratta di una scena in CGI).

Questa nuova configurazione prometterà poi prestazioni da capogiro, probabilmente doppie a quanto offerto dall’attuale i4 M50 (la nostra prova su strada di BMW i4 edrive40 e M50), che utilizza un powertrain dual-motor che offre 544 CV. A tal riguardo, BMW ha affermato: “Grazie al dosaggio particolarmente sensibile della coppia motrice e alla conversione senza latenza percettibile, si possono ottenere velocità in curva significativamente più elevate, anche su strade bagnate o innevate”.

Dirk Häcker, capo dello sviluppo di BMW M, ha poi aggiunto: “L'elettrificazione ci apre gradi di libertà completamente nuovi per creare dinamiche tipiche delle auto M. E possiamo già vedere che possiamo sfruttare questo potenziale al massimo, in modo che le nostre auto sportive ad alte prestazioni continueranno a offrire la tipica e incomparabile combinazione M di dinamica, agilità e precisione in un futuro senza emissioni”.