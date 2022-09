La BMW M Hybrid V8 vola negli USA: iniziano i test in previsione di Daytona 2023

BMW ha annunciato la presenza alla 24 ore di Le Mans 2024 con la M Hybrid V8, ma prima di quel momento avrà modo di mostrare di che pasta è fatta correndo per tutto l’arco del 2023, a partire da gennaio 2023, quando si terrà la 24h di Daytona. Per l’occasione, BMW ha spedito la sua LMDh oltreoceano per iniziare i test sulle piste americane.

Lo sviluppo della BMW M Hybrid V8 è già iniziato sulle piste europee, e in particolare sui circuiti spagnoli e italiani (l’annuncio della partecipazione alla 24 ore di Le Mans si è tenuto a Varano de Melegari), ma adesso è arrivato il momento di volare oltreoceano per iniziare lo sviluppo sulle piste americane, dove l’auto si farà le ossa nel corso del 2023 partecipando al campionato IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

A partire da questo mese l’auto scenderà in pista con diversi piloti, nella fattispecie Connor De Philippi, Sheldon van der Linde, Marco Wittmann, Augusto Farfus, Nick Yelloly, Philipp Eng, Dan Harper, Max Hesse, Neil Verhagen e Rene Rast, che si avvicenderanno alla guida del prototipo su diversi circuiti, per poi debuttare ufficialmente in gara a gennaio, in occasione della 24h ore di Daytona.

"Le prime settimane di test con la BMW M Hybrid V8 sono andate bene", ha descritto il capo della BMW M Motorsport Andreas Roos. “Abbiamo percorso moltissimi chilometri, durante i quali abbiamo scoperto i primi punti deboli, del tutto normali con una macchina nuova, e ne abbiamo già risolti alcuni. Inoltre, era importante ricevere feedback dal maggior numero possibile di piloti, in modo da avere una buona impressione iniziale di come si comporta il nostro prototipo. La loro risposta è stata molto positiva in questa fase iniziale: tutti sono rimasti colpiti dal potenziale che la nostra vettura LMDh sta già mostrando. Ciò seguirà nei prossimi mesi. Abbiamo gettato delle buone basi durante i test in Europa. Ora entriamo nella prossima fase di sviluppo negli Stati Uniti”.

Ricordiamo infine che la BMW M Hybrid V8 è soltanto una delle nuove vetture Le Mans Daytona hybrid, e infatti a Daytona dovrà vedersela con la nuova Porsche 963 LMDh presentata durante il Festival of Speed di Goodwood 2022.