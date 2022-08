Le BMW M elettriche avranno prestazioni fuori dal comune secondo il CEO della M Division

Con l’inevitabile passaggio alla propulsione elettrica, per le case costruttrici non sarà semplice replicare il comportamento e l’anima delle vetture più sportive presenti in gamma, ma per il CEO della M Division di BMW, le prossime M elettriche riusciranno a mantenere le loro personalità, con prestazioni da urlo.

Intervistato ai microfoni del magazine inglese Autocar, il CEO Frank van Meel ha infatti dichiarato che: “Mi piacerebbe vedere in futuro modelli M elettrificati, ibridi e puramente elettrici, ma se li portiamo, saranno così prestanti che dirai: 'È pazzesco, non l'avevo vista arrivare’”. E le M elettrificato arriveranno eccome, con l’attesa XM ibrida che avrà un V8 twin-tubro da 4.4 litri aiutato da una componente elettrica, senza dimenticare la M5 di prossima generazione già avvistata per le strade con un powertrain ibrido.

Quando si parla di BMW M però, il pensiero va subito alla M3, e questo modello è atteso per il 2025 in versione full electric, con van Meel che rimane sicuro del fatto che, quando arriverà, sarà un’autentica M3 e per garantire le prestazioni e il comportamento paragonabili al modello attuale dovrebbe puntare molto sulla riduzione del peso.

Il passaggio all’elettrico e la conseguente adozione delle batterie fanno lievitare il peso della vettura, ma secondo van Meel ci sono notevoli margini di miglioramento in questo senso, evidenziando alcuni dei vantaggi di questa propulsione: “Le auto elettriche hanno alcuni vantaggi. Ad esempio, puoi eliminare parte dell'isolamento acustico e avere il peso della batteria così basso è interessante per gli ingegneri”.

Per il momento sappiamo che la M3 EV si conosce con la sigla NK1, e che BMW sta sviluppando il motore elettrico direttamente in casa. Inoltre ci saranno due versioni, una con un solo motore al posteriore e un’altra con configurazione dual motor e trazione integrale, entrambe basate sulla piattaforma BMW Neue Klasse.