Le BMW di lusso del futuro avranno un design coraggioso e peculiare

In termini di linguaggio di design BMW si differenzia certamente da brand rivali come Mercedes-Benz e Audi. Queste due case hanno uno stile più uniformato, mentre la casa automobilistica bavarese modifica ampiamente il look dei suoi modelli. Basti pensare alle auto con la griglia standard e a quelle con la griglia enorme.

Adesso però sembra che la compagnia intenda unificare, almeno per i modelli di lusso, il design generale della carrozzeria. Secondo il BMW Blog le prossime generazioni di Serie 7, X7 aggiornata e XM Concept (ecco la presentazione del BMW Concept XM) implementeranno elementi estetici che non verranno portati nella parte "inferiore" della gamma. Insomma, queste tre vetture dovrebbero somigliarsi parecchio e richiamarsi notevolmente tra loro.

Da sottolineare è senza alcun dubbio la soluzione per i fari anteriori. L'illuminazione deriva da due gruppi a LED separati che vanno a realizzare una chiara rottura con il passato. Per quanto concerne la griglia invece la direzione resta quella della crescita dimensionale.



Al momento però non conosciamo ancora il futuro delle altre vetture BMW con la grossa griglia frontale (M3, M4 e i4). Non è facile in questo caso intuire il sentiero intrapreso, ma sappiamo che per il 2025 è già stato pianificato un importante cambiamento tecnologico, il quale andrà certamente ad impattare sul design della carrozzeria.



Nel frattempo vogliamo avviarci a chiudere rimandandovi ad uno studio molto particolare: a quanto pare chi guida BMW e Audi ha maggiori tendenze psicopatiche.