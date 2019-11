BMW al lavoro su una nuova moto elettrica sportiva: lo conferma un brevetto

Il mondo dell’auto sta cambiando moltissimo in questi anni, anche quello delle due ruote però sta accogliendo una rivoluzione tutta elettrica che in molti non si aspettavano. Ora un nuovo brevetto dimostra come anche BMW stia lavorando a una moto completamente a zero emissioni.

Il marchio tedesco potrebbe infatti essere molto vicino a presentare la sua nuova creatura a due ruote completamente elettrica, sfidando apertamente la Zero SR/F e la possente Energica Ego. I brevetti trapelati sul web dimostrano un veicolo davvero sui generis, dall’aspetto del tutto non convenzionale e dall’animo sportivo. Di sicuro BMW non sta ravvivando qualche modello esistente ma ne sta creando uno ingegnerizzato e disegnato totalmente da zero.

Dobbiamo aspettarci una moto sportiva dalle alte prestazioni, in grado di competere senza problemi con una BMW F800, con cui condivide molte geometrie. La compagnia non è certo nuova a concept simili, come dimenticare il Vision DC Roadster che abbiamo anche visto di persona a EICMA 2019 (e che potete ammirare nella foto cover in alto), questa volta però dobbiamo prepararci per un lancio seriale sul mercato che conta, che un prezzo di partenza attorno ai 20.000 dollari negli Stati Uniti. In Europa potrebbe essere commercializzata attorno ai 20.000 euro, un prezzo rischioso che deve vedersela con alcune delle migliori sportive tradizionali del mercato.