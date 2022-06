BMW lavora a una iX con 965 km di autonomia: merito di una nuova batteria

Alla fine del 2021 siamo stati in Valle d'Aosta con la nuova BMW iX, testando sia la xDrive40 che la xDrive50. La seconda ci aveva convinto per via della sua potenza superiore e soprattutto per un'autonomia più comoda, presto però entrambe potrebbero essere messe in ombra... BMW sta lavorando a una nuova iX con 965 km di autonomia.

Avere 965 km di autonomia a bordo di un'elettrica è una sorta di sogno, significherebbe ridurre all'osso le ricariche e soprattutto rendere i lunghi viaggi molto simili a quelli su auto tradizionali. Ma BMW come sarebbe riuscita a raggiungere un traguardo simile? Il tutto si deve a una nuova chimica per le batterie sviluppata da Our Next Energy (ONE), azienda che in passato aveva anche modificato una Tesla Model S per farle avere 1.200 km di autonomia.

All'epoca come stampa specializzata non abbiamo dato molto peso alla notizia, anche perché ONE non aveva diffuso al dettaglio tecnico sulla sua batteria Gemini, ora però la società ha annunciato ufficialmente una partnership con BMW, con la miracolosa batteria di ONE che potrebbe prossimamente arrivare sulla iX.

Questo l'annuncio: "Our Next Energy (ONE), la società di stoccaggio dell'energia con sede nel Michigan, ha firmato un accordo con BMW Group per portare la tecnologia delle batterie Gemini Dual-Chemistry a bordo dei SUV elettrici BMW iX. Queste batterie riducono del 20% l'utilizzo del litio e del 60% la grafite, c'è anche bisogno di meno nichel e cobalto. ONE sta dunque producendo una tecnologia di stoccaggio che è rispettosa dell'ambiente".

Il matrimonio, per così dire, è stato sancito anche da un video teaser pubblicato da ONE e dobbiamo essere sinceri: non vediamo l'ora di saperne di più. Come detto in apertura, grazie a questa tecnologia la BMW iX potrebbe arrivare a 965 km di autonomia con una singola carica.

Per saperne di più sulla iX vi consigliamo il nostro articolo Proviamo la tecnologia invisibile della nuova BMW iX.