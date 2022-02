BMW lancia Serie 8 Gran Coupé con livrea firmata Jeff Koons: che opera d'arte!

Il produttore tedesco BMW rinnova la sua collaborazione con il celebre artista Jeff Koons realizzando 99 Serie 8 Gran Coupé denominate “The 8 X Jeff Koons”, non altro che M850i xDrive Gran Coupé con una livrea completamente realizzata con il suo iconico stile neo-pop che lo ha reso “erede” di Andy Warhol.

La vettura in questione si arricchisce di dettagli notevoli per tutta la livrea: anteriormente notiamo una fascia gialla sul paraurti seguita da linee blu e bianche ai lati e sul cofano, i quali poi proseguono dalle portiere al retro. Sul cofano stesso, invece, si presenta il logo BMV stilizzato dallo stesso Koons. Non mancano poi “effetti speciali” stile fumetto come il “POP!” sulla porta posteriore, la nuvoletta sulla porta anteriore e, posteriormente, una bella esplosione in stile cartone animato.

Gli interni sono altrettanto spettacolari, con un mix di rosso brillante e blu che ricorda Spider-Man. Altri elementi sono invece bordeaux e marrone chiaro, mentre sul coperchio del portabicchieri troviamo la firma di Koons. Tutto ciò, stando alle dichiarazioni di BMW, richiede centinaia di ore di lavoro per ogni singolo veicolo, tanto che ne vengono prodotte solamente due ogni settimana da parte di team specializzati.

La casa automobilistica venderà il primo esemplare di The 8 X Jeff Koons nel contesto di un’asta firmata Christie’s a New York il 4 aprile 2022, mentre gli altri 98 modelli saranno disponibili per l’acquisto alla “modica” cifra di 350.995 Dollari, con pre-ordini già attivi negli Stati Uniti per i collezionisti. Chi vorrà solamente vederla dal vivo, invece, dovrà recarsi a eventi come Paris Photo, Goodwood Festival of Speed, Art Dubai, West Bund Art & Design Fair Shanghai e Art Basel Hong Kong.